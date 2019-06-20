خارجية إيران تدين انتهاك طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوى

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن وزارة الخارجية أدانت ما وصفته بانتهاك طائرة مسيرة أمريكية للمجال الجوي الإيرانى، وحذرت من عواقب مثل هذه التحركات "الاستفزازية".

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة "أى انتهاكات لحدود إيران مدانة بشدة... نحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والاستفزازية".

وكانت إيران قالت اليوم الخميس، إن قوات الحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق جنوب إيران، وهو ما أثار مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. وقالت واشنطن إن طائرة مسيرة أمريكية أُسقطت وهي تحلق في المجال الجوي الدولي.