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حملات جديدة للكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة

الخميس، 20 يونيو 2019 02:18 م
حملات جديدة للكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الكشف عن المخدرات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات  بين العاملين فى الدولة، " موظفين، وعمال، وسائقين"  بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث يتم الكشف على العاملين فى جميع المؤسسات الحكومية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن من  يطلب  العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل ﻭانه  يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار  تكثيف حملات  الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

 

 

 


التضامن

صندوق مكافحة الادمان

الكشف عن المخدرات

العاملين فى الجهاز الادارى للدولة

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