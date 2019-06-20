حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص 37 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء استقلاله سيارة ميكروباص "ولا يحمل ثمة تراخيص"، بالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية.

واشارت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، واعترف بسرقة السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.