حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأميرية، بحبس "مصطفى.أ 33 سنة عاطل"، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة الأميرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول ،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.