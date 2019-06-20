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حبس سائق قتل طفل عمره 3 سنوات بعد تعذيبه فى المنوفية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:19 م
حبس سائق قتل طفل عمره 3 سنوات بعد تعذيبه فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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قرر محمد رضا وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس "حسنى .م" 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم، وذلك لقيامه بالتعدى على ابن زوجته الذى لم يتعدى عمره 3 سنوات بالضرب والتعذيب. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول رائد محمد حسن العربى 3 سنوات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بارتجاج فى المخ وآثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، والرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، على الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وبسؤاله اعترف بالتعدى عليه بالضرب على وجهه ورأسه وعذبه حتى فارق الحياة بسبب كرهه له.


امن المنوفيه

قسم شبين الكوم

قتل طفل فى المنوفية

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