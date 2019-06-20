حبس سائق بتهمة ترويج مخدر الترمادول بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م. ع"، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بمدينة بدر،4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل سائق "توك توك"، وعثر بحوزته علي حقيبة بها أقراص الترمادول المخدر، بغرض ترويجها، وبسؤاله أنكر امتلاكه للمضبوطات.

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، معلومات تفيد بقيام سائق "توك توك"، بترويج المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الترمادول، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه كما أنكر حيازته للمضبوطات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.