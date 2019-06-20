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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدارجات البخارية بمدينة بدر

الخميس، 20 يونيو 2019 02:35 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدارجات البخارية بمدينة بدر سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية فى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة بدر، قيام عاطلين 23 سنة ، 42 سنة مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامهما فى 10 قضايا متنوعة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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