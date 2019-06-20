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جو بايدن يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات عن عمله مع دعاة التفرقة العنصرية

الخميس، 20 يونيو 2019 07:35 ص
جو بايدن يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات عن عمله مع دعاة التفرقة العنصرية نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن
رويترز

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تعرض نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن يوم الأربعاء لانتقادات لاذعة من منافسين له على ترشيح الحزب الديمقراطى لمنصب رئيس الولايات المتحدة، بعد تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع عن عمله بشكل متحضر مع دعاة التفرقة العنصرية داخل مجلس الشيوخ الأمريكى فى السبعينات.

ودعا السناتور كورى بوكر، الذى يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، بايدن للاعتذار.

وقال بوكر، وهو من أصل أفريقى، فى بيان "بصراحة لست راضيا عن عدم تقديمه اعتذارا فوريا عن الألم الذى تسببت فيه كلماته لكثير من الأمريكيين. عليه تقديم ذلك (الاعتذار)".

كما انتقد بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك الذى يسعى كذلك لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى بايدن. وكتب دى بلاسيو على تويتر "فات أوان الاعتذار".

وقال الديمقراطى جون ديلانى، العضو السابق فى الكونجرس فى بيان "نحتاج لأن نتعلم من التاريخ. لكن علينا أيضا أن نكون أكثر صرامة فى تفكيك العنصرية المتجذرة الموجودة هذه الأيام".

 

 


الانتخابات الأمريكية

جو بايدن

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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