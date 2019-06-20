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جهود مكثفة لضبط المتورطة فى سرقة شقة الفنانة فيفى عبده بمصر القديمة

الخميس، 20 يونيو 2019 02:27 م
جهود مكثفة لضبط المتورطة فى سرقة شقة الفنانة فيفى عبده بمصر القديمة الراقصة فيفى عبده-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من جهودهم لضبط الخادمة الفلبينية المتهمة بسرقة شقة الفنانة فيفى عبده بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة  وتتبع مسار هروب المتهمة، وقام رجال الأمن بمعاينة الشقة لحصر المسروقات. 
 
 
تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الفنانة فيفى عبده يفيد بتورط خادمة فلبينية تعمل لديها ،  بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من شقتها بشارع الشيشينى، وجارى تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.
 
 

مباحث القاهرة

سرقة مشغولات ذهبية

مباحث مصر القديمة

خادمة تسرق فنانة

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