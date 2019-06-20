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المخالفة لقوانين الصرف الصناعي..

جهاز "القاهرة الجديدة" يطالب أصحاب المصانع والمحال التجارية بتوفيق أوضاعهم

الخميس، 20 يونيو 2019 10:23 ص
جهاز "القاهرة الجديدة" يطالب أصحاب المصانع والمحال التجارية بتوفيق أوضاعهم مصانع - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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طالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أصحاب المصانع والمحال التجارية والخدمية التى تم سحب عينات من مخلفات الصرف الصحي لديها، وظهرت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بقوانين الصرف الصناعي، إلى التوجه لإدارة الصرف الصناعى بمحطة الياسمين بالتجمع الأول بالمدينة، لبدء توفيق الأوضاع.
 
وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم التوجه إلى الإدارة المذكورة، لسداد المستحقات المالية لجهاز المدينة، ولتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يستمر الجهاز فى اتخاذ كافة الإجراءت القانونية من رفع عدادت المياه والكهرباء وإلغاء وصلة الصرف الصحي وسحب التراخيص.
 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

المباني المخالفه

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