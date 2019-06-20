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جهاز الشيخ زايد يعلن تنفيذ أول كمبوند فيلات حكومية بالمدينة

الخميس، 20 يونيو 2019 09:00 ص
جهاز الشيخ زايد يعلن تنفيذ أول كمبوند فيلات حكومية بالمدينة عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه من المقرر بدء تنفيذ أول كمبوند فيلات داخل المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكمبوند الجديد سيتم تنفيذه بمنطقة التوسعات الجديدة للمدينة، ومن المقرر أن يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان وإحدى شركات القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، أضاف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن نسب تنفيذ مشروع جنة بمنطقة التوسعات الجديدة داخل المدينة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ نحو 4 آلاف شقة، بواقع 268 عمارة.

وأضاف المهندس أحد إبراهيم،" أن متوسط نسبة التنفيذ تخطت الـ80 %، من الهيكل الخرسانى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية ديسمبر المقبل.

وحول المرافق، قال نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق الرئيسية لمنطقة التوسعات والثورة الخضراء، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل كامل منطقة التوسعات تصل تكلفتها الإجمالية لـ200 مليون جنيه.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

القطاع الخاص

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