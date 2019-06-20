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جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 4 أشخاص لقتلهم سائق بغرض السرقة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:25 م
جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 4 أشخاص لقتلهم سائق بغرض السرقة جنايات دمنهور - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن الباهى وعضوية المستشارين رامى سعد و إيهاب السعدني بالحكم ، بالإعدام شنقاعلى 4 متهمين لقتلهم سائق عمدا بمركز كوم حمادة.
 
ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بالعثور على جثة "خ.ح"32 سنة سائق طافية بترعة الخطاطبة مكبلة اليدين والقدمين وبها آثار عنف.
 
وكشفت التحريات الأمنية، أن مرتكب الجريمة "ع. ع. ع" 36 سنة ربة منزل و "محمد.ع. ع" 36 سنة سائق، و"أمير. ل. "24 سنة عامل و"محمد.ع. م 38 سنة، وذلك بغرض السرقة وإحالتهم للنيابة العامة التى بدورها أحالتهم لمحكمة جنايات دمنهور، فأصدرت حكمها بالإعدام على المتهمين.
 
 
 
 

 


البحيرة

جنايات دمنهور

احكام اعدام

كوم حمادة

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