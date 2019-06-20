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جنايات بنها تقضى بسجن سائق 6 سنوات للاتجار بالمخدرات بشبين القناطر

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 م
جنايات بنها تقضى بسجن سائق 6 سنوات للاتجار بالمخدرات بشبين القناطر هروين -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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عاقبت محكمة جنايات بنها، سائق توك توك بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى الهيروين المخدر بشبين القناطر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهرهلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوى، والمستشار خالد على ابراهيم، و وكيل النيابة المستشار أحمد المنوفى، وأمانة سر محمد فرحات.
 
البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم شرطة شبين القناطر مفاده تلقيه معلومات مفادها قيام ب.ع.ا، سائق توك توك بالاتجار فى المواد المخدرة، وبجمع المعلومات والتحريات دلت على صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبإحالته للمحكمة عاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات.

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