جنايات بنها تقضى بالمؤبد لنجار تعدي جنسيا على طفل وهدده بكلب

عاقبت محكمة جنايات بنها نجار بالسجن المؤبد، لتعديه جنسيا علي طفل عمره 3 سنوات داخل المحل الخاص به بعد تهديده بكلب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر وعضوية المستشارين زين العابدين عبد المنصف بدوى وخالد علي إبراهيم علي وممثل النيابة المستشار أحمد المنوفي، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أمر الاحالة أن الطفل "أ. م" قبل 6 أشهر كان يلهو أمام المحل الخاص بالمتهم "أ. م" وشهرته "الكشك" داخل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وبمجرد أن لمحه المتهم، أخذ يلتفت يمينا ويسارا حتى تأكد من خلو المنطقة من المارة، وتوجه نحو الطفل وحاول استدراجه إلى داخل المحل، فرفض الطفل الدخول معه إلا أن المتهم اصطحب كلبا، وهدد الطفل وأرهبه وهتك عرضه، ثم أطلق سراحه، وسرد الطفل ما حدث لوالديه، فقام والده بإبلاغ قوات الشرطة بمركز الخانكة، فألقوا القبض على النجار.

تحرر المحضر رقم 7743 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.