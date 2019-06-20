جمارك الدخيلة تحبط تهريب أقراص مخدرة فى شحنة أحذية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة للحركة والفحص والمعاينة برئاسة سعيد جاد الكريم بالاشتراك مع المقدم أحمد طه حسن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمدرجة بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 وبالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .



وجرى تشكيل لجنة من سعيد أبوسكينة مدير إدارة الفحص والمعاينة الثانية (ساحة الحاويات ) ومحمد الشرقاوى ومحمد عبيد مأمورى الكشف ومحمد حسن مدير التعريفة لكشف مشمول الحاوية رقم MOAU063832/8 والتى تم قيدها تحت رقم مهمل 569 لسنة 2019 والذى تبين من مراجعة المانيفستو الخاص بها أنها تحتوى على أحذية أشكال ومقاسات وألوان مختلفة واردة من الصين باسم شركة ا . م . ع .



وبالمعاينة الفعلية والكشف الفعلى تبين وجود 343 كرتونة احذية جديدة ووجود 9890 شريط بكل منها 10 أقراص، بإجمالى 98900 قرص من عقار XANAX المقيد جدول 3/D مخبأة داخل بعض علب أحذية الفارغة لإيهام رجل الجمرك أن الجميع أحذية .



وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .