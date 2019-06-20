سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 01:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

جمارك الدخيلة تحبط تهريب أقراص مخدرة فى شحنة أحذية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:35 ص
جمارك الدخيلة تحبط تهريب أقراص مخدرة فى شحنة أحذية المضبوطات
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة للحركة والفحص والمعاينة برئاسة سعيد جاد الكريم بالاشتراك مع المقدم أحمد طه حسن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمدرجة بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 وبالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
 

وجرى تشكيل لجنة من سعيد أبوسكينة مدير إدارة الفحص والمعاينة الثانية (ساحة الحاويات ) ومحمد الشرقاوى ومحمد عبيد مأمورى الكشف ومحمد حسن مدير التعريفة لكشف مشمول الحاوية رقم MOAU063832/8  والتى تم قيدها تحت رقم مهمل 569 لسنة 2019 والذى تبين من مراجعة المانيفستو الخاص بها أنها تحتوى على أحذية أشكال ومقاسات وألوان مختلفة واردة من الصين باسم شركة ا . م . ع .
 

وبالمعاينة الفعلية والكشف الفعلى تبين وجود 343 كرتونة احذية جديدة ووجود 9890 شريط بكل منها 10 أقراص، بإجمالى 98900 قرص من عقار XANAX المقيد جدول 3/D مخبأة داخل بعض علب أحذية الفارغة لإيهام رجل الجمرك أن الجميع أحذية .
 

وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .


الاسكندريه

جمارك الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

مينا الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة