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جلسة استماع بالكونجرس اليوم تناقش إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:30 م
جلسة استماع بالكونجرس اليوم تناقش إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية الدكتور مايكل مورجان رئيس مؤسسة النبض الأمريكى
إيمان حنا

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تعقد مؤسسة النبض الأمريكى، اليوم الخميس، جلسة استماع فى الكونجرس حول إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
 
تناقش الجلسة، كيفيه ادراج جماعه الإخوان على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ويشارك فى الجلسه السيناتور الأمريكى عن ولايه تكساس والمرشح الرئاسى السابق تيد كروز، حيث من المقرر أن يدلى بكلمة عن مشروع قانون ادراج جماعة الإخوان على قائمه الإرهاب، كما يشارك أيضا فى الجلسة مجموعة من نواب الكونجرس و أعضاء مراكز الأبحاب بواشنطن .
 
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبً، صرح مؤخرا بنيته دراسه ادراج الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيجفف منابع تمويل الجماعة و يعد ذللك بإنذار رسمى للدول الداعمة والحاضنة لتلك الجماعة الإرهابية.

الكونجرس

الاخوان

جماعة الاخوان

الارهاب

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