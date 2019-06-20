جامعة بنها تنظم نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بالمدن الجامعية

القليوبية نيفين طه

تنظم جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة،والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،نموذج محاكاة معهد اعداد القادة للطلاب كليات الجامعة بالمدن الجامعية نهاية شهر يونيو الجارى.

وقال الدكتور جمال السعيد،فى بيان له اليوم،أن جامعة بنها حريصة على التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم ، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية ،ونشر مفاهيم احترام الرأي والرأي الاخر ،وثقافة الحوار بين الجميع.

وأشار السعيد الى أن الاتحادات الطلابية هى المدرسة الحقيقة للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهر متجدد باستمرار داخل الجامعة ،مؤكدا على ضرورة الاستفادة من استثمار القيادات الطلابية وطاقات الشباب وتأهيلها لتصبح قيادات المستقبل.

فيما أكد الدكتور حسين المغربى على اهتمام جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية في اللقاءات الشبابية المحتفلة بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في كل الأنشطة الطلابية.

كما أكد المغربى على التواصل الفعال مع طلاب الجامعة والاستماع الى أرائهم والإجابة على تساؤلاتهم لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي بعضهم وتوعيتهم بما يدور حولهم من مجريات الأمور وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاشيه فى الموضوعات التى تهم المجتمع.

من جانبه قال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، أن دورات معسكر إعداد القادة لطلاب جامعة بنها سوف يحاضر فيها أساتذة وخبراء للتحدث فى عددا من الموضوعات منها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،ودور الشباب فى بناء الدولة ،والقوى الناعمة ودورها فى تعميق الانتماء ،ووسائل التواصل الإجتماعى وتنمية الوعى لمكافحة الشائعات وتنمية الولاء والانتماء للوطن وحث الشباب على المشاركة فى بناء المستقبل.

وأضاف الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب،ان معسكرات اعداد القادة تنظمها الادارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ،وسوف تقام بالمدينة الجامعية ببنها فى الفترة من 21-28 من شهر يونيو الجارى تمهيدا لتأهيل الطلاب المشاركين فى معسكر اعداد القادة بحلوان.