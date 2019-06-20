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ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا..

جامعة أسيوط: برنامج تنمية بشرية وتدريب مهنى لشباب قرية شقلقيل

الخميس، 20 يونيو 2019 04:55 م
جامعة أسيوط: برنامج تنمية بشرية وتدريب مهنى لشباب قرية شقلقيل جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلنت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن البدء فى تنفيذ برنامج للتنمية البشرية والتدريب المهنى بقرية شقلقيل بمركز أبنوب، وذلك بداية من الأسبوع القادم وهو ما يأتى فى إطار خطة متكاملة لتطوير القرية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، مؤكدة أن هذا البرنامج سوف يسهم فى توجيه الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وهو ما يأتى متواكباً مع المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، ومبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب على الحرف والأعمال اليدوية .
 
وأكد المهندس نبيل الطيبى سكريتير عام مساعد محافظة أسيوط، أن تعاون المحافظة مع الجامعة يأتى انطلاقاً من حرص المحافظة على الاستفادة مما تملكه الجامعة من إمكانيات بشرية متمثلة فى خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى المجالات المختلفة فى النهوض بالمحافظة وتنميتها وتطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتاً أن تطوير قرية شقلقيل يعد اللبنة الأولى فى سلسلة من المشروعات التنموية المشتركة، والتى تربط بين المحافظة والجامعة وتهدف إلى وضع نماذج تطويرية لتنمية كافة القرى الفقيرة، والتى تعانى من نقص فى المرافق والخدمات الأساسية والبنية التحتية .
 
وأشار الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، إلى دور الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، فى إعداد برنامج للتدريب المهني والذى يهدف إلى خلق فرص تدريب لكافة الفئات الشبابية فى مختلف قرى ومراكز المحافظة وخاصة شباب قرية شقلقيل، الذى يجرى حاليا العمل فى تطويرها وتأهيلها كأحد القرى الأكثر احتياجاً، كما أضاف الدكتور ثابت ان البرنامج  يتضمن تأهيل الشباب وتدريبيهم على بعض الحرف اليدوية المختلفة والتى تشمل النجارة ، الخياطة والتفصيل ، فن الكورشيه ، صيانة أجهزة التكييف والتبريد ، وصيانة الهواتف المحمولة ، وكذلك مهارات التنمية البشرية والتسويق الإلكترونى، وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر .
 
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (1)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل 

جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (2)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل 

جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (3)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل 
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (4)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل

جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (5)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل

جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل (6)
جامعة أسيوط تبدأ فى برنامج للتنمية البشرية لشباب قرية شقلقيل 
 

اسيوط

قرية شقلقيل

القري الاكثر احتياجا

التنمية البشرية

التدريب المهني

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