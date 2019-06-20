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توفير مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص
توفير مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات أسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، عن استلام مليون طن أسمدة بنسبة 43% من مقررات المحصول الصيفى من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، منذ بدء زراعات المحصول الصيفى.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على أخر تقرير وارد للإدارة  تم استلام مليون طن أسمدة الصيفية بنسبة 43% تم استلامها من الشركات المنتجة للأسمدة، وجارى الشحن للوصول الى المستهدف وهو 2.2 مليون طن احتياجات الموسم الصيفى، مؤكدا أنه كل المقررات متوفرة بالجمعيات الزراعية ولا توجد أزمة فى توفير الأسمدة ويجرى الصرف.
 

وأكد محمد يوسف، إن تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية نجحت بنسبة 100%، حيث  ساعدت فى حد كبير  من عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات، وذلك  بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة  بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل  لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

 


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