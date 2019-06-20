"تموين الوادى الجديد": ضبط أغذية فاسدة وتحرير 97 محضر تموينى متنوع

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن ضبط أغذية فاسدة، ومخابز مخالفة للقانون في حملة مكبرة بمركزي الخارجة والداخلة.

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، بقيادة المقدم إيهاب شمس مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، أسفرت عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 97 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 60 مخالفة لمنشآت ومقاهى وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.

كما حررت مباحث التموين، 29 محضر عدم إعلان أسعار، و 4 محاضر لمخابز مخالفة إنتاج الخبز ناقص وزن عن الوزن القانوني والمقرر، و3 محاضر لمحلات عرضت أغذية خارج المحل التجاري، ومحضر غش تجاري لطرح سلع منتهية الصلاحية، ومحضر لمخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، جري إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

من جانبه شدد مدير أمن الوادي الجديد، على تكثيف حملات التفتيش على المحلات والأسواق التجارية، لضبط الأسعار والأسواق ومراقبة جودة السلع.