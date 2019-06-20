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تكريم طالبة لحصولها على المركز الأول بالعالم فى بطولة رفع الأثقال

الخميس، 20 يونيو 2019 05:30 م
تكريم طالبة لحصولها على المركز الأول بالعالم فى بطولة رفع الأثقال تكريم الطالبة رانيا محمد عزت
كتب محمود طه حسين

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كرّمَ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الخميس، رانيا محمد عزت الطالبة بمدرسة أبيس الصناعية بإدارة شرق الإسكندرية لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة التي أقيمت بمدينة فيجي بأستراليا في منافسات وزن 76 كجم ونجاحها في تحقيق مجموع 219 كجم متفوقة على لاعبات تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا.

وأكد الدكتور محمد مجاهد على فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققتها الطالبة، مقدمًا لها شهادة التقدير تكريمًا لما حققته خلال هذه البطولة، ومهنئًا لها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم، ومتمنيًا لها مزيدًا من التوفيق وطالبها بالحفاظ على هذا المركز.

كما كرم نائب الوزير للتعليم الفني، مدرب المنتخب محمد على الطنطاوي، لمساهمته في تدريب المنتخب بما انعكس إيجابيًا على الطالبة وتحقيقها المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال.

وأشاد مجاهد بمجهودات الدكتورة منال المغربي مسئول الأنشطة التربوية بقطاع التعليم الفني بالوزارة؛ لمتابعتها للفرق الرياضية في القطاع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بذل الجهد من أجل إعداد أبطال مصر بشكل علمي وممنهج.

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التربية والتعليم

بطولة العالم فى رفع الاثقال

التعليم الفنى

بطوله رفع الاثقال باستراليا

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