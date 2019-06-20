تكريم ضباط دار السلام وفرع الشرق لكشفهم غموض العثور على جثة مزارع داحل بئر

سوهاج محمود مقبول

شهدت مديرية أمن سوهاج، تكريم العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، ضباط فرع بحث الشرق، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وذلك لجهودهم المتميزة فى كشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع داخل بئر للمياه بالمنطقة الصحراوية .

شمل التكريم، العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد أحمد أبوبكر رئيس مباحث المركز، والرائد كريم علام معاون أول مباحث مركز دار السلام بالإنابة، والنقيب عبدالله أبوعقيل، والنقيب محمد مجاهد، والنقيب محمد مجدى معاونوا مباحث المركز.

ترجع الواقعة، عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور جثة مزارع داخل بئر للمياه الإرتوازى بأرض تابعة لأراضى الخريجين بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، وعامل تربطه بها علاقة عاطفية بسبب التنقيب الأثار.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لفرقة الشرق، يفيد بالعثور على جثة "محمد ا م ج" مزارع داخل بئر ارتوازي بأرض تابعة لأراضى الخريجين دائرة مركز دار السلام، ملك "أحمد ا م" 60 سنة، مزارع يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وعثر بحوزته على مبلغ 800 جنيهاً.

وعلى الفور، انتقل العقيد أحمد شوقى، زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، بالإشتراك وفرع الأمن العام، وبسؤال شقيقه "كريم ا م ج" قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، تم الانتهاء من التشريح والدفن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية، تمثلت فى التعدى السافر علي الحريات والنفس، فقد وجه اللواء حسن محمود نأئب مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي، بالإشتراك وفرع الأمن العام، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث المركز، ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

فقد أسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة، والتى تضمنت بحث علاقات المجنى عليه وخلافاته مع الأخرين، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "ثابت م ث م" 23 سنة عامل، و"نسمة ر م س" 22 سنة ربة منزل "زوجة المجني عليه"، ويقيمان بناحية الخيام دائرة المركز.