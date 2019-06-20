تقوية محطة البث بالزقازيق استعتدادًا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

الشرقية - إيمان مهنى

أنهت محافظة الشرقية، استعدادها لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إذ قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتزويد محطة إرسال الزقازيق للبث التليفزيوني بأجهزة بث رقميه لتقوية إشارة البث للقنوات الأرضية والمتاح عرض مباريات البطولة عليها حتى يتثنى وصول إشارات البث الأرضي لجميع المواطنين على مستوى محافظة الشرقية.

وأوضح المهندس محمد سامي مسئول محطات الإرسال والبث التليفزيوني بقطاع الهندسة الإذاعية، أنه في إطار التطوير الذي حدث للمحطات الأرضية على مستوى الجمهورية تم تحويل المحطات إلى النظام الرقمي عالي الجودة، والتي كان لمحافظة الشرقية نصيب كبير فيها حيث تم تركيب محطتين بنظام البث الرقمي الحديث (DBT2) وتحتوي المحطتان علي باقتين، الباقة الأولي تحمل اسم (Ch21)، وتضم خمس قنوات أرضية وهي القناه الأولى والثانيى والقناة الرابعة وماسبيرو زمان nile cinema.

أما الباقة الثانية والتي تحمل اسم (ch37 ) تضم مجموعة القنوات الأرضية sport hd , nile drama,nile sport, nile tv, time والنيل للإخبار وجميعها ستقوم بعرض المباريات كاملة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي جاهزية مراكز الشباب والأندية المختلفة في نطاق المحافظة والتي تم تزويدها بشاشات عرض كبيرة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الشباب والمواطنين الاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصري كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز فرق الإنتشار السريع والإستعداد التام للتعامل مع أيه حالات طارئه على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات.