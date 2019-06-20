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تقرير: ترامب ضغط سرا على مسئولى إدارته للتراجع عن حديث الحرب مع إيران

الخميس، 20 يونيو 2019 01:34 م
تقرير: ترامب ضغط سرا على مسئولى إدارته للتراجع عن حديث الحرب مع إيران ايران
كتبت ريم عبد الحميد

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كشف موقع "ذا دايلى بيست"، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الرئيس دونالد ترامب قد ضغط سرا على ممثليه للتراجع عن حديثهم المتشدد عن إيران والتأكيد أن الإدارة لن تذهب للحرب ضد طهران.

وقال مسئولان رفيعا المستوى وثلاثة أشخاص على معرفة مباشرة بإستراتيجية الإدارة فى المنطقة، إن الرئيس طلب من مسئوليه تهدئة لهجتهم الحامية عن إيران، برغم الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان الذى حمّلت واشنطن مسئوليته لطهران.

 

وسبق أن قال الرئيس ترامب إنه أقل تشدد فيما يتعلق بإيران مقارنة ببعض مستشاريه، وفى مقابلة أجرتها معه مجلة تايم هذا الأسبوع، قال إن الهجمات على ناقلتى النفط غير خطيرة.

 

 وقال موقع دايلى بيست إنه على مدار الأيام القليلة الماضية، حاول مسئولو إدارة ترامب تهدئة نواب الكونجرس الذى يشعرون بالقلق من إن الإدارة تتجنب الكونجرس فى إطلاق مواجهة عسكرية مع طهران.

 

 ويشير التقرير الأمريكى إلى أن هذا يمثل تغييرا كبيرا فى اللهجة من قبل إدارة ترامب، فقبل أيام قليلة، قال وزير الخارجية مايك بومبيو فى تصريحات تلفزيونية إن كل شىء مطروح على الطاولة عندما يتعلق الأمر بإيران، بما فى ذلك العمل العسكرية. كما أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون دفع داخليا من أجل المواجهة  مع إيران.

 

وقال فى مقابلة مع مجلة نيويوركر: إنهم لو تجاوزونا  نحن أو حلفائنا أو شركاؤنا سنصر مواطنيهم ، ولو استمر فى الكذب والخداع التضليل،  سيكون هناك جحيم فى المقابل.

 

لكن على النقيض من هذا، قال الممثل الخاص لإيران بالخلرجية الأمريكيى براين هوك خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب أمس، الأربعاء، إنه لا يوجد حديث عن عمل هجومى داخل الغدارة فيما يتعلق بإيران.

 

 

 


ايران

ادارة ترامب

مايك بومبيو

جون بولتون

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