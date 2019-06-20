تفريغ 7924 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس بلغت 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة SEA MUSIC والتى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 116 مترا والغاطس 7.2 مترا وذلك لتفريغ 7924 طن رخام بالميناء.

وغادر الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين،وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.