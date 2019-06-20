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تعرف علي أسعار النفط بعد إعلان إيران إسقاط طائرة أمريكية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:38 م
تعرف علي أسعار النفط بعد إعلان إيران إسقاط طائرة أمريكية محطة نفط- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث تداولت عقود خام "برنت" العالمي عند 63.75 دولار للبرميل، وذلك بمعدل زيادة بلغت 1.93% عن التسوية السابقة، كما تم تم تداول خام "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 3.2% عن التسوية السابقة حيث جاءت تلك الارتفاعات بعد إعلان إيران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة اخترقت أجواءها.

وجاءت تلك الارتفاعات في أسعار النفط بعد إعلان قوات الحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق جنوب إيران، وهو ما أثار مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. وقالت واشنطن إن طائرة مسيرة أمريكية أُسقطت وهي تحلق في المجال الجوي الدولي.

وحذر السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، من أن الوقت يوشك على النفاد لتفادى النزاع مع إيران فى الشرق الأوسط، داعيا البيت الأبيض للرد بقوة على أى حوادث جديدة فى مضيق هرمز، حيث تؤثر تلك الحوادث علي حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز والذى يعد من أهم الممرات الملاحية  لحركة النفط في العالم.

وخلال الأول من  يوليو المقبل سيجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كما سيكون هناك اجتماع في اليوم الثاني لأعضاء "أوبك " مع الدول الحلفاء أو ما يسمي بـ "أوبك +" وذلك من أجل إجراء مباحثات تمديد اتفاق خفض الإنتاج، ومنذ بداية شهر يناير الماضى خفض المنتجون فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها منها روسيا الإمدادات النفطية بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهى هذا الاتفاق بنهاية الشهر الجارى، وتنتظر أسواق النفط اجتماع منظمة أوبك وحلفائها نهاية الشهر الجارى من أجل اتخاذ قرار تمديد اتفاق خفض امدادات النفط من عدمة.

 


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