تعرف على قصة أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات

كتبت جينا وليم

كشفت صحيفة "سبق"، تفاصيل نجاح أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات فى تطوير سعة الشحن، بزيادة تُقارب 50%، بالإضافة إلى قوة أداء البطارية مع الشحن السريع.

وأوضح أستاذ الفيزياء والطاقة المتجدد المحاضر فى جامعة هاورد الأمريكية المخترع السعودى يحيى القحطانى، أنه أول سعودى باحث فى هذا المجال ومبتعث من قبل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجى، وبحثه الذى قدمه فى تطوير بطاريات الليثيوم حقق ناجحا باهرا.

وأكد أن هناك إقبالًا كبيرًا عليه بعد النتائج التى حققها فى مجال بحثه، بالإضافة للتقدير الحكومى التى ظهرت بوادره من الدولة، ويدعم توجهها في رؤية 2030؛ لتكون الدولة من الدول المصنّعة الأولى فى صناعة الإلكترونيات والسيارات وتنافس الدول الكبرى؛ حيث يسعى حاليا لإتمام براءة الاختراع.

وقدم نصيحة للجيل القادم بالتفائل والطموح فى هذا التوقيت؛ حيث تتوفر كل الإمكانيات التى تدعم الشباب وتحقق آمالهم؛ فى ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وولى عهده على مستوى عال بمستقبل مزدهر لوطننا الحبيب.



أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات