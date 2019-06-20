تعرف على قرارات رئيس مدينة إسنا فى لقائه بقيادات المجلس التنفيذى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بالمركز بحضور نائب رئيس المركز والسادة رؤساء القري ومديري الإدارات التنفيذية بالمركز وذلك لمناقشة عدد موضوعات تهم المواطن الإسناوى، وذلك في إطار اهتمامات القيادة السياسية ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل قرارات وتوجيهات رئيس مدينة إسنا للقيادات خلال الإجتماع:-

1. طالب رئيس المدينة على منظومة التقنين والإدارة الهندسية بإعداد تقرير يومي عن الأعمال.

2. كلف بمتابعة طلبات التقنين التي تمت معاينتها وتثمين الأسعار والذين تم إبلاغهم بالمبالغ المستحقة سرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم.

3. وضع مهلة 15 يوم لسداد مستحقات التقنين وإلاسوف تقوم المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك برفع المرافق وإدراجهم ضمن خطة الإزالات.

4. بحث توفير أراضي لإنشاء مدارس ضمن المشروع القومي لبناء مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والدولة وذلك بتوفير قطع أراض لإنشاء مدارس " سمعية – بصرية – دولية ".

5. ناقش خطة طلاء واجهات المنازل وكلف الإدارة الهندسية بسرعة عمل حصر بواجهات المباني التي تم طلائها والتي لم يتم طلائها.

6. أمر بتنبيه المواطنين بقطع المرافق عن المباني المخالفة لطلاء الواجهات واتخاذ الاجراء القانونية.

7. شدد علي رفع الاشغالات والاكشاك بجوار محولات الكهرباء لما تسببه من خطورة على أرواح المواطنين.

8. أمر بتشكيل لجنة من الايرادات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب، وذلك لسرعة توصيل مرفق الصرف الصحي للعمارات الشعبية بشارع احمد عرابي والعمارات الشعبية بجوار السجل المدني الجديد.

9. طالب رئيس المدينة بإنهاء مشكلة طفح المياه والكسح وأيضا تسليك الخطوط.

10. كلف مدير الإدارة الصحية بعمل إجتماع للأطباء والتنبيه عليهم بعدم إلقاء إي مخلفات طبية خارج المكان المخصصة لها وإلا سيتم تقديم المتسبب للمساءلة القانونية وإغلاق المنشأة.

11. كلف مدير إدارة البيئة بالمركز بمتابعة إلقاء الأطباء للمخلفات الطبية بغير موقعها وتطبيق المخالفات القانونية.

12. ناقش الأصول المتدنية ورفع القيمة الإيجارية التي تحصلها الدولة وهناك فرصة حتى يوم الاثنين لتوفيق أوضاع المستأجرين ودفع المستحق عليهم ورفع القيمة الايجارية.

13. من يرفض رفع القيمة الايجارية سيتم فسخ التعاقد مع المستأجرين ومخاطبة الشرطة لإخلاء المحلات ورفع المرافق وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد.

14. أكد على إدارة الطرق وإدارة النظافة بالمروؤ على الشوارع وتحرير محاضر للمواطنين الذين يقومون باستخدام مياه الشرب في غسيل السيارات أو رشها بالشوارع العامة خاصة شارع البحر.

15. طالب من إدارة التموين والمسطحات والمراقب الصحي وإدارة الرخص بمراقبة الاسواق وضبط الاسعار والمرور على المخابز ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

16. أمر رئيس مدينة اسنا بالمرور على المنشأة التي تقام بدون ترخيص في المدينة والقرى.