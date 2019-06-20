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تعرف على قرارات اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالترية الرياضية

الخميس، 20 يونيو 2019 03:33 م
تعرف على قرارات اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالترية الرياضية جامعه الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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شارك الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم،فى اجتماع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، الذي عقد بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء لجان القطاعات،وعمداء بعض الكليات، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان قطاعات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتطبيقية، والتربية الفنية والموسيقية، وكليات الإعلام والمسرح التربوي والتعليم التكنولوجى.
 
وصرح الدكتور حمدي نور الدين،أنه سيتم توحيد المعايير في تصحيح الاختبارات لضمان الشفافية والفرص الكاملة والمتساوية، لكل الطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة اللازمة في إجراء اختبارات القدرات بهدف ضمان المصداقية في اختبارات الكليات المعنية.
 
وأوضح نور الدين، أنه تم الاتفاق على المتابعة الدورية لإجراءات القدرات بالكليات من اللجان العليا، لاختبارات القدرات والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات تعريفية للطلاب قبل اختبار القدرات للراغبين من الطلاب.
 
 

محافظه الفيوم

جامعه الفيوم

وزاره التعليم العالى

كليه التربيه الرياضيه

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