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تعرف على عقوبة عدم الالتزام بمسافات الأمان بين السيارات على الطرق بقانون المرور

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة عدم الالتزام بمسافات الأمان بين السيارات على الطرق بقانون المرور حملة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

- عدم الالتزام بمسافات الأمان

أقر قانون المرور الجديد، فى المادة 79 تلك المخالفة ضمن الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

قرر القانون فى حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، طبقا المادة 77 من القانون، بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


مخالفات مرورية

قانون المرور الجديد

عدم الالتزام بمسافات الامان

شرائح القانون

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