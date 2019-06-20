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تعرف على طرق خفض فاتورة الكهرباء بدون الاستغناء عن التكييف

الخميس، 20 يونيو 2019 12:33 ص
تعرف على طرق خفض فاتورة الكهرباء بدون الاستغناء عن التكييف مكيف الهواء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بدون أن يستغنى عن مكيف الهواء خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها على مدار لخفض قيمة فاتورة الكهرباء:-
 

أولاً بالنسبة للإضاءة:

 
1-  الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.
5- استبدال الترانس المغناطيسى للمبات الفلـورسنت بآخر إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسى.
 

ثانيًا مكيف الهواء:

 
1-اضبط التكييف على درجة 24.
2- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدًا للحصول على أعلى درجة تبريد.
3-يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطى برودة أعلى.
4- تأكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.
 

ثالثًا غسالة الملابس:

1- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
2-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف. افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
 

رابعًا السخان: 

1- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ60 درجة مئوية.
2-لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
3- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

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التكييف

مكيفات الهواء

حرارة الجو

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