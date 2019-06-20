سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على الصاروخ الإيرانى "خرداد" المستخدم فى إسقاط الطائرة الأمريكية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:01 م
تعرف على الصاروخ الإيرانى "خرداد" المستخدم فى إسقاط الطائرة الأمريكية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة "أنباء فارس" أن قوات الدفاع الجوى الإيرانية، أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس أميركية مسيرة بنيران منظومة "خرداد" الصاروخية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن الطائرة الأمريكية أسقطت قبالة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، بعد اختراقها الأجواء الإيرانية، وتروج طهران لمنظومة الدفاع الجوى الصاروخية "خرداد 3" على أنها ذات قدرة تحرك عالية، بعد أن أزاح الحرس الثورى الستار عنها عام 2014 .

ويؤكد الحرس الثورى أن هذه المنظومة متوسطة المدى، وتستخدم لتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات متوسطة، وقادرة على التصدى للأهداف حتى ارتفاع 27 كم، وتدمير الأهداف على بعد 75 كم، والتصدى لأربعة أهداف فى نفس الوقت.

يذكر أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة قد زاد بشكل ملموس فى الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات وناقلتى نفط فى خليج عمان مؤخرا.

 


صاروخ إيرانى

أمريكا

أخبار أمريكا

منظومة خرداد

إسقاط الطائرة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة