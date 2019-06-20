تعرف على الصاروخ الإيرانى "خرداد" المستخدم فى إسقاط الطائرة الأمريكية

كتب وكالات

أعلنت وكالة "أنباء فارس" أن قوات الدفاع الجوى الإيرانية، أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس أميركية مسيرة بنيران منظومة "خرداد" الصاروخية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن الطائرة الأمريكية أسقطت قبالة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، بعد اختراقها الأجواء الإيرانية، وتروج طهران لمنظومة الدفاع الجوى الصاروخية "خرداد 3" على أنها ذات قدرة تحرك عالية، بعد أن أزاح الحرس الثورى الستار عنها عام 2014 .

ويؤكد الحرس الثورى أن هذه المنظومة متوسطة المدى، وتستخدم لتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات متوسطة، وقادرة على التصدى للأهداف حتى ارتفاع 27 كم، وتدمير الأهداف على بعد 75 كم، والتصدى لأربعة أهداف فى نفس الوقت.

يذكر أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة قد زاد بشكل ملموس فى الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات وناقلتى نفط فى خليج عمان مؤخرا.