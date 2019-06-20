"تضامن الإسكندرية": إقامة حفلات ومعارض تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن إقامة حفلات ومعارض بمشاركة كل من إدارات الدفاع والتأهيل والخدمة العامة والاسرة والطفولة والاندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية داخل نادى المهندسين بالإسكندرية، بالتزامن مع استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بالإسكندرية.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أنه تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالإسكندرية لإقامة احتفالية بطولة الأمم الأفريقية بمسطح نادى نادى المهندسين بسابا باشا يوم غد الجمعة ابتداء من الساعه الثالثة عصرا وحتى الثامنة ويتخلل الفعاليات اقامة معرض على هامش الاحتفالية ويحيى الحفل الفرق الفنية التابعة للاندية الاجتماعية والثقافية بادارة الاندية والدفاع الاجتماعى .

وتابعت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، أن ذلك انطلاقا من اتجاه الدولة والرئيس السيسى بالاهتمام بالدور الهام الذى تتكاتف من أجله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لدعم السياحة المصرية والظهور بالمظهر اللائق باستضافة الدولة المصرية العريقة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية ومشاركة من مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى إبراز دور الشباب والفئات المهمشة ودمج ذوى الإعاقة .