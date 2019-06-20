تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

كتب عز النوبى

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيوانى بلغت 6.459 مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتى 31 مايو الماضى.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، إن الهيئة تواصل فتح أسواق جديدة أمام صادرات الخيول والأسماك، موضحا أن إجمالى الأسواق التى تم افتتاحها خلال عام 12 سوقا منها تم فتح تصدير الأسماك لـ 9 دول، و تصدير الخيول لـ 3 دول عربى.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل "اليوم السابع "، عليه، أنه تم فتح بلدان جديدة لتصدير الخيول مثل: (الكويت – الاردن – العراق) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، موضحا إنه تم تصدير خيول عربية أصيلة بعدد (35) حصان عربي للاتحاد الأوروبى، و (15) جواد للدول العربية، وفقا للاشتراطات الدولية المعنية بقواعد تصدير الخيول العربى الأصيلة.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيوانى كالتالى: مبلغ 3.422 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 ، مبلغ 3.037 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019.

وأوضح التقرير، إنه فى مجال الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، فقد تم فتح بلدان جديدة لتصدير الاسماك المصرية مثل: (انجلترا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – امريكا – كندا – كوريا)، للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير الأنواع الفاخرة من الأسماك مثل الدينيس والقاروص.