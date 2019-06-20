سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

الخميس، 20 يونيو 2019 01:50 م
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول جلود - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيوانى بلغت 6.459 مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتى 31 مايو الماضى.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، إن الهيئة تواصل فتح أسواق جديدة أمام صادرات الخيول والأسماك، موضحا أن إجمالى الأسواق التى تم افتتاحها خلال عام 12 سوقا منها تم فتح تصدير الأسماك لـ 9 دول، و تصدير الخيول لـ 3 دول عربى.

وأكد تقرير  الخدمات  البيطرية ، الذى حصل "اليوم السابع "، عليه، أنه تم فتح بلدان جديدة لتصدير الخيول مثل: (الكويت – الاردن – العراق) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، موضحا إنه تم تصدير خيول عربية أصيلة بعدد (35) حصان عربي للاتحاد الأوروبى، و (15) جواد للدول العربية، وفقا للاشتراطات الدولية المعنية بقواعد تصدير الخيول العربى الأصيلة.

وبلغت  قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيوانى كالتالى: مبلغ 3.422 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 ، مبلغ 3.037 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019.

وأوضح التقرير، إنه فى مجال الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، فقد تم فتح بلدان جديدة لتصدير الاسماك المصرية مثل: (انجلترا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – امريكا – كندا – كوريا)، للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير الأنواع الفاخرة من الأسماك مثل الدينيس والقاروص. 


الخدمات البيطرية

تصدير الخيول

تصدير الأسماك

منتجات حيوانية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تنظم دورة تدريبية للتطبيق الحقلى للتلقيح الاصطناعى للماشية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:06 م

وفد الزراعة يبحث مع نظيره فى جورجيا منع دخول الآفات الحجرية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:59 ص

توفير مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص

قبل انطلاق الحملة.. اعرف أعراض وعلاج الجلد العقدى للماشية فى الصيف

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة