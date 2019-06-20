تشكيل لجنة لتحديد قيمة إيجارات المحلات من أصول مدينه أسنا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سيلمان رئيس مدينة إسنا،اجتماع مع أصحاب المحلات المؤجرة من أصول الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا،وذلك فى إطار تعظيم موارد الدولة ورفع إيجارات الدولة المتدنية لتحقيق أفضل استفادة منها.

وحضر الاجتماع خالد عبد المنعم سكرتير عام المركز،حيث استمع رئيس المدينة لأصحاب المحلات وطلباتهم وقدراتهم المادية المختلفة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجازية حسب المكان بما يتناسب مع المستأجرين.

وأكد محمد سيد سيلمان رئيس مدينة إسنا خلال الاجتماع،على أن الوحدة المحلية لا تقف ضد مصلحة المستأجرين، بل تسعى لتعليمات الدولة فى هذا الشأن لتعزيز الأصول المتدنية والتى بدورها تعود على المواطن بالنفع العام.