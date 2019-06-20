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تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات طرح أعمال صيانة مدرسة بكفر الشيخ

الخميس، 20 يونيو 2019 05:51 م
تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات طرح أعمال صيانة مدرسة بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم لإنهاء اجراءات طرح أعمال صيانه ودعم مدرسة الكوم الأحمر بمركز بلطيم بتكلفة 993 ألف جنيه، برئاسة إبراهيم خضر "مدير عام الشئون المالية والادارية"، إيناس حسن سعيد "مهندس الابنية التعليمة بكفرالشيخ"، وسعد كامل عامر "عضو قانونى"، ومحمود فتحي بركة "عضو مباني"، ومجدى غلاب "توجيه مالي إداري"، والسيد عبدالعزيز "عضو حسابات"، ويوسف لطفى السعيد "عضو مشتريات"، بمديرية التربية والتعليم.

وتختص اللجنة بالاتفاق المباشر وانهاء اجراءات طرح عملية صيانة ودعم مدرسة الكوم الأحمر بمركز بلطيم، لسرعة إنجاز الاعمال للضرورة الملحة والعاجلة طبقاً للقانون والصالح العام.

 

 

 
 

 

 


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