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ترامب يرشح سيدة من أصل عراقى سفيرة لواشنطن لدى بلغاريا

الخميس، 20 يونيو 2019 10:28 م
ترامب يرشح سيدة من أصل عراقى سفيرة لواشنطن لدى بلغاريا ترامب
وكالات

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أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب رشح هيرو مصطفى، ذات الأصول الكردية العراقية، سفيرة للولايات المتحدة لدى بلغاريا ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وشغلت المرشحة مصطفى مناصب دبلوماسية عدة في الحكومة الأمريكية، إذ عملت مستشارة لنائب الرئيس السابق جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وشغلت كذلك منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، وأيضا عملت في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي بالهند.
 
وهيرو مصطفى من مواليد محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق عام 1973، قضت سنتان من طفولتها في مخيم للاجئين، وفي عام 1976 منحت عائلتها حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام كردية عراقية.
 
وهيرو أم لطفلتين، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن وعلى درجة الماجستير من جامعة برينستون، وتجيد عدة لغات هي: الكردية، والعربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، بالإضافة إلى البرتغالية.

البيت الأبيض

دونالد ترامب

هيرو مصطفى

بلغاريا

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