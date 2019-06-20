ترامب بشأن مهاجمة إيران: "ستعرفون قريبا"

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت فى المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة، مؤكدا أن إنه لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات.

كما ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة اليوم الخميس فى المجال الجوى الدولى حسبما أعلنت واشنطن.

وقال ترامب فى تغريدة "إيران ارتكبت خطأ جسيما!".