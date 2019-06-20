تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17327 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1541 نقطة.
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