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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 10:17 ص
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17327 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1541 نقطة.

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