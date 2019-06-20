تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 131.8 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.41%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.85%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع 54.2 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17233 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.