سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 02:57 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 131.8 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.41%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.85%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع 54.2 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17233 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة