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تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 20 يونيو 2019 10:42 ص
تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسراً 54.42 نقطة ليصل إلى مستوى 8881.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.37% رابحاً 13.68 نقطة ليصل إلى مستوى 3663.12 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 52.95 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 130 شركة. 
 
 
وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%.
 
 
وجاء سهم "الاتحاد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.38%، ثم سوليدرتى تكافل بنسبة 3.11%، ثم مهارة بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم "إكسترا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3% ثم معادن بنسبة 2.86%، ثم الخبير ريت بنسبة 2.24%.
 
 
 

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