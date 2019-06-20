تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بنسبة 0.74% بنهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.74% خاسراً 66.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8869.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2.28% رابحاً 83.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3732.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 306.5 مليون سهم بقيمة 10.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.27%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "الاتحاد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.97%، ثم رعاية بنسبة 3.15%، ثم إعمار بنسبة 2.55%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.53% ثم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.05%، ثم الحمادى بنسبة 4.02%.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمديد فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، إلى 20 دقيقة؛ تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسى راسل؛ للأسواق الناشئة.