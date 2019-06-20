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تخبط أمريكى حول حقيقة إسقاط الحرس الثورى طائرة استطلاع فى مضيق هرمز

الخميس، 20 يونيو 2019 10:15 ص
تخبط أمريكى حول حقيقة إسقاط الحرس الثورى طائرة استطلاع فى مضيق هرمز طائره استطلاع _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أكدت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، سقوط طائرة أمريكية كانت في مهمة استطلاع على ارتفاع 60 ألف قدم فوق الأجواء الدولية.

وقالت مصادر بالبنتاجون ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية ـ إن طائرة أمريكية كانت في مهمة استطلاع على ارتفاع 60 ألف قدم فوق الأجواء الدولية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم عقد إجتماع بعد قليل على مستوى رئاسة الأركان ومجلس الأمن القومى لدراسة كيفية الرد على اسقاط الطائرة الأمريكية.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه تم إسقاط طائرة "تجسس" بدون طيار أمريكية عقب انتهاكها المجال الجوي الإيراني.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية قولها إنه تم إسقاط الطائرة وهي من طراز "آر كيو - 4 جلوبال هوك" في محافظة "هرمزجان" الواقعة جنوبي البلاد

من ناحية أخرى، نفت القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، صحة أنباء إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة تابعة له في محافظة (هرمزجان) الواقعة جنوبي البلاد.

وأكدت القيادة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - عدم وجود طائرات تابعة لها في المنطقة المشار إليها.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أنه أسقط طائرة (تجسس) بدون طيار أمريكية من طراز (آر كيو - 4 جلوبال هوك) في محافظة (هرمزجان) عقب انتهاكها المجال الجوي الإيرانى.

فيما أعلن الحرس الثورى الإيرانى، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبى البلاد، بحسب "سبوتنيك".

ونقلت وكالة "فارس" بيان للحرس الثورى الإيرانى، اليوم الخميس، جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هى من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثورى الإيرانى أسقطت الطائرة فى منطقة "كوه مبارك " التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبى غرب البلاد.

وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التى تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها فى غرفة الإدارة أربعة أشخاص".

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، فى تصريحات لوكالة "رويترز" إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت فى المجال الجوى الدولى فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وأضاف المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز "إم.كيو-4سى ترايتون" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يكشف الجانب الأمريكى بشكل رسمى أى تفاصيل عن العملية حتى الآن.

 

 


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ايران

مضيق هرمز

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