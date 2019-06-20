تحرير 980 مخالفة مرورية وتمشيط 9 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 980 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 23 قرار إزالة فورية تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، و18 قرار إزالة تعد على منافع الرى، و15 قرار إزالة تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 16 شخصا وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 8 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 22 شقة و31 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.