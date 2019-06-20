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تحرير 429 مخالفة مرورية وتحصيل 7 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 20 يونيو 2019 06:32 م
تحرير 429 مخالفة مرورية وتحصيل 7 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 429 مخالفة مرورية وتحصيل 7 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 63 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة ، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 

 


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