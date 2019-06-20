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تجهيز 8 شاشات عملاقة و6 مراكز شباب لعرض مباريات أمم أفريقيا بالوادى الجديد

الخميس، 20 يونيو 2019 01:02 ص
تجهيز 8 شاشات عملاقة و6 مراكز شباب لعرض مباريات أمم أفريقيا بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تجهيز 8 شاشات عملاقة لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة بكل من ( الممشي السياحي - السينما - ميدان الساعة - ميدان الشعلة) بالخارجة، شاشة بكل من باريس والداخلة والفرافرة وبلاط . 
 
وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم تجهيز 6 مراكز شباب على مستوي المحافظة لإذاعة المباريات، من خلال شاشات عملاقة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لافتاً إلي أن مراكز الشباب التي تذيع مباريات البطولة هي (مركز شباب الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة ).

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