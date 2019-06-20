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تجديد حبس 3 متهمين سرقا محتويات فيلا بالشروق 15 يوماً

الخميس، 20 يونيو 2019 02:58 م
تجديد حبس 3 متهمين سرقا محتويات فيلا بالشروق 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة محتويات فيلا وأجهزة إلكترونية بمدينة الشروق، 15 يوماً  على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من إحدى المواطنات، بأنها عقب عودتها للفيلا سكنها اكتشفت كسر شباك صالة الفيلا وسرقة ( شاشة 42 بوصة - جهاز DVD - 3 جهاز تليفزيون - 3 جهاز كاسيت - 3 سماعات كاسيت - 2 شنيور - 2 نظارة شمسية - 2 جهاز ريسيفر - مجموعة من الملابس - بعض الإكسسوارات)، ولم تتهم  أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
وبالانتقال والفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا، وكسر شباك صالة الفيلا بالطابق الأول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، خفير الفيلا 19 سنة، سبق اتهامه فى قضية "أحداث"، وعاطل 18 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن، وسائق  26 سنة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا  بارتكاب الواقعة. وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم،  بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

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