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تجديد حبس 3 عاطلين وسائق شكلوا عصابة لسرقة الدرجات البخارية بأبو النمرس

الخميس، 20 يونيو 2019 01:38 م
تجديد حبس 3 عاطلين وسائق شكلوا عصابة لسرقة الدرجات البخارية بأبو النمرس سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية فى أبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
كشفت التحقيقات أن المتهمين الـ4 وهم 3 عاطلين وسائق شكلوا عصابة تخصص نشاطها فى سرقة الدراجات البخارية، وسرقة الهواتف المحمولة بنظام الخطف.
 
وتابعت التحقيقات أن أجهزة الأمن رصدت نشاط المتهمين، وبالتأكد من صحة تورطهم فى نشاط غير مشروع، خرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم 7 جرائم بدائرة المركز ومركز شرطة البدرشين وأقسام العمرانية والجيزة والطالبية، وأرشدوا عن المسروقات وعدد 4 مركبات "توك توك"، دراجة نارية، عدد 2 هاتف محمول.
 
 

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