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تجديد حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات

الخميس، 20 يونيو 2019 12:53 م
تجديد حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "آ. ح" طالبة، و"ا. ح" أستاذ جامعى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالترويج للشائعات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
 
ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.
 
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.
 
 

نشر أخبار كاذبة

ترويج لنشر الشائعات

استاذ جامعي وفتاة

فتاة الازهر

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