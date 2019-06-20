تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً 63.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6367 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.36 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 142.8 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون دينار كويتى عبر 6858 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.
وجاء سهم " الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.23%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.42% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.84%، ثم الشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.76%.
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