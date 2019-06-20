سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الخميس، 20 يونيو 2019 02:29 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً 63.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6367 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.36 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 142.8 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون دينار كويتى عبر 6858 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم " الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، ثم  شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.23%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.42% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.84%، ثم الشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.76%.
 

بورصة الكويت

سوق الكوت المالى

الكويت

اقتصاد الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات المالية والعقار

الخميس، 20 يونيو 2019 10:31 ص

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:24 م

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:07 ص

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:01 م

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة