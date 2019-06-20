تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً 63.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6367 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.36 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 142.8 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون دينار كويتى عبر 6858 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم " الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.23%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.42% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.84%، ثم الشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.76%.